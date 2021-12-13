В Ингушетии проведут межрегиональные соревнования по вольной борьбе среди юношей и юниоров
С 18 по 19 декабря текущего года в Назрани пройдут межрегиональные соревнования по вольной борьбе на Кубок Дворца спорта «Магас» среди юниоров 2002, 2003, 2004 г. р. и юношей 2005, 2006 г. р., сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.
На площадках в самом большом спортивном комплексе Ингушетии лучшие борцы вольного стиля из субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов будут оспаривать лидерство в двух возрастных и 21 весовой категориях.
Победители и призеры соревнований получат медали и грамоты соответствующих степеней. В связи с пандемией коронавируса соревнования будут проходить без присутствия зрителей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.