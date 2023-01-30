В Ингушетии провели турнир по боксу между сборной Карабулака и сборной республики

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, город представили девять бойцов. Все они воспитанники тренерской команды в составе мастеров спорта России Тимура Аушева и Хусена Бокова, мастера спорта СССР Казбека Дзаурова, а также Руслана Мальсагова и Мустафы Барахоева. Гости выставили на турнир спортсменов, представляющих город Магас, сельские поселения Плиево, Али-Юрт, Троицкое, Сагопши, Галашки, Базоркино.

Карабулакчане проиграли в стартовом поединке в весовой категории до 24 кг, победителем стал представитель столицы республики Исхан Халухаев. В следующих боях местные боксёры шансов никому не оставили, уверенно взяв верх с общим счётом 8:1.

Среди триумфаторов состязаний: Абдул-Малик Евлоев (34 кг), Акраман Муцольгов (42 кг), Магомед Евлоев (46 кг), Абдулла Аушев (46 кг), Ислам Боков (48 кг), Хамзат Мальсагов (54 кг), Тимур Костоев (60 кг), Асхаб Часыгов (63,5 кг).

Чемпионам вручили кубки, а также всех участников поединков наградили медалями и грамотами. Кроме того, за волю к победе отметили подарками Магомед-Башира Пугоева (село Галашки), Ахмеда Цокиева (Сагопши) и Амирхана Евлоева (Али-Юрт).

В церемонии награждения чемпионов и призёров турнира приняли участие знаменитый дзюдоист Муса Могушков, глава Карабулака Магомед-Башир Осканов, вице-мэр города Иналук Мальсагов, победитель первенства мира среди юношей по боксу Тимур Нальгиев, мастер спорта России по боксу Тимур Аушев, мастер спорта России по боксу Тимур Булгучев, старший тренер республики по боксу Абу Дарсигов, заместитель директора карабулакской спортивной школы Амерхан Осканов.