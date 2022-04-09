Госархив

В Ингушетии проводится конкурс «Лучший архивист»

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Государственная архивная служба Ингушетии проводит республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший архивист».

Как сообщает пресс-служба учреждения, конкурс проводится с целью совершенствования профессионализма архивистов и стимулирования повышения их квалификации, роста общественного престижа профессии, популяризации архивного дела.

Отмечается, что конкурсные материалы необходимо направить по 15 апреля текущего года включительно на бумажном носителе или в электронном виде по адресу: 386001, город Магас, улица Горчханова, дом 13, e-mail: gas_ri@mail. ru, телефон: 8 (8734) 55-03-70 и 55-03-75 (приемная).

С 16 по 27 апреля конкурсные работы будут рассматриваться жюри, а 28 апреля состоится награждение победителя.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Государственной архивной службы республики.

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