В Ингушетии проводится конкурс «Лучший архивист»

Как сообщает пресс-служба учреждения, конкурс проводится с целью совершенствования профессионализма архивистов и стимулирования повышения их квалификации, роста общественного престижа профессии, популяризации архивного дела.

Отмечается, что конкурсные материалы необходимо направить по 15 апреля текущего года включительно на бумажном носителе или в электронном виде по адресу: 386001, город Магас, улица Горчханова, дом 13, e-mail: gas_ri@mail. ru, телефон: 8 (8734) 55-03-70 и 55-03-75 (приемная).

С 16 по 27 апреля конкурсные работы будут рассматриваться жюри, а 28 апреля состоится награждение победителя.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Государственной архивной службы республики.