Сельское хозяйство

В Ингушетии проводится весенняя посевная кампания

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Весенняя посевная кампания в Ингушетии в самом разгаре. Так, в крестьянско-фермерском хозяйстве «Хашагульгов» уже засадили 50 га картофелем.

В график проведения весенней посевной свои корректировки внесла погода, преподнеся в феврале практически майское тепло, а в марте — настоящие зимние морозы и обильные снегопады, которые благоприятно скажутся на будущем урожае.

В ведении хозяйства 300 га земли, более 200 га отведено под картофель, планируется также посадить пшеницу, помидоры и огурцы. В настоящее время на базе КФК завершается сортировка семенного картофеля. Клубни должны быть без изъянов. В этом году будут выращены три сорта картофеля: «Рэд леди», «Коломбо» и «Рэд Скарлет». Руководитель хозяйства Амирхан Хашагульгов рассчитывает на богатый урожай. В работах задействованы три единицы техники и 6 рабочих.

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