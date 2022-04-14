В Ингушетии проводится весенняя посевная кампания

В график проведения весенней посевной свои корректировки внесла погода, преподнеся в феврале практически майское тепло, а в марте — настоящие зимние морозы и обильные снегопады, которые благоприятно скажутся на будущем урожае.

В ведении хозяйства 300 га земли, более 200 га отведено под картофель, планируется также посадить пшеницу, помидоры и огурцы. В настоящее время на базе КФК завершается сортировка семенного картофеля. Клубни должны быть без изъянов. В этом году будут выращены три сорта картофеля: «Рэд леди», «Коломбо» и «Рэд Скарлет». Руководитель хозяйства Амирхан Хашагульгов рассчитывает на богатый урожай. В работах задействованы три единицы техники и 6 рабочих.