В Ингушетии пройдет акция-конкурс по сбору макулатуры «Спаси Грута»

0

В Ингушетии 11 апреля стартует экологический конкурс по сбору макулатуры «Спаси Грута» среди средних общеобразовательных учреждений республики, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Конкурс проводится Минприроды Ингушетии совместно с Коммолодежи региона. Собранная макулатура будет передана на переработку для вторичного использования. Общий призовой фонд конкурса «Спаси Грута» составляет 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Заявки принимаются с 5 по 10 апреля 2022 года, итоги подведут 6-9 мая.

Для участия необходимо заполнить и направить заявку по электронному адресу: saveGroot@mail.ru.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии установлены границы зон затоплений и подтоплений на шести реках
В МЧС по Ингушетии подвели итоги регионального этапа фестиваля «Звезда спасения»
Двое жителей Ингушетии ответят в суде за кражу алюминиевых профилей из агрокомбината
Растянувшееся на несколько лет строительство детсада завершено в Малгобекском районе Ингушетии
В Пятигорске вручили награды росгвардейцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине
В Центре культурного развития Магаса в рамках Недели детской книги прошла познавательная беседа со школьниками
Житель Ингушетии ответит в суде за кражу канализационных люков
Жители Ингушетии смогут предложить свою идею по развитию страны в рамках форума
20 тонн продуктов доставят из Ингушетии военнослужащим, участвующим в спецоперации
Семья из Брянской области два года незаконно получала в Ингушетии выплаты по инвалидности
В сельском поселении Плиево провели конкурс на лучший рисунок «Моя Ингушетия»

Главное

Яндекс.Метрика

 