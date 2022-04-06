В Ингушетии пройдет акция-конкурс по сбору макулатуры «Спаси Грута»

«Конкурс проводится Минприроды Ингушетии совместно с Коммолодежи региона. Собранная макулатура будет передана на переработку для вторичного использования. Общий призовой фонд конкурса «Спаси Грута» составляет 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Заявки принимаются с 5 по 10 апреля 2022 года, итоги подведут 6-9 мая.

Для участия необходимо заполнить и направить заявку по электронному адресу: saveGroot@mail.ru.