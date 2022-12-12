В Ингушетии пройдет благотворительный концерт в поддержку участников СВО

Мероприятие пройдет в рамках республиканской акции, проводимой министерством культуры Ингушетии в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Перед зрителями выступят Роза Ахциева, Любовь Барахоева, Хава Евлоева, Зара Базоркина, Алина Мусиева, Залина Горчханова, Зелимхан Барханоев, Мовсар Аксагов, Лолита Хашагульгова, Мекка Барахоева, Абдулла Балаев, Хадижа Бекова, вокально-инструментальная группа «Ритм сердца», женская вокальная группа «Дека илли».

Концерт пройдет в муниципальном Дворце культуры, начало — в 15:00. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в поддержку семей мобилизованных.