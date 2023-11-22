Вольная борьба

В Ингушетии пройдет межрегиональный турнир по вольной борьбе в честь Калоя Картоева

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В Ингушетии во второй раз пройдет открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в честь серебряного призера Олимпийских игр Калоя Картоева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, соревнования будут проходить 10 декабря во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани.

«Более 150 участников поборются за медали в 11 весовых категориях. Почетными гостями турнира станут именитые спортсмены, в том числе из соседних республик, а также другие известные гости», — рассказали организаторы состязаний.

Отмечается, что соревнования стартуют в 10.30 мск, а официальное открытие состоится в 17 часов.

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