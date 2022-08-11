В Ингушетии пройдет отбор команды по мини-футболу для участия в фестивале культуры и спорта народов Юга России

Фестиваль пройдёт с 23 по 26 сентября текущего года в Грозном, сообщили в спортивном ведомстве республики. Отборочные соревнования состоятся 20 августа 2022 года на площадке Дворца спорта «Магас» в Назрани.

Заявки для участия команд принимаются федерацией футбола республики до 18 августа текущего года, до 18:00. Жеребьёвка пройдёт 19 августа на стадионе имени Р. Аушева, начало — в 15:00.