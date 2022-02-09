Вольная борьба

В Ингушетии пройдет первенство СКФО по вольной борьбе

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В Ингушетии в назрановском Дворце спорта «Магас» с 24 по 28 февраля пройдет первенство Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, в соревнованиях примут участие команды из Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Ингушетии. На ковры Дворца спорта «Магас» выйдут порядка 300 борцов.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2002-2004 годов рождения, а также борцы 2005 года рождения при наличии дополнительного допуска.

Первенство Северо-Кавказского федерального округа является отборочным. Спортсмены, занявшие призовые места, получают право участвовать в первенстве России по вольной борьбе, которое пройдёт с 23 по 28 марта в Каспийске (Республика Дагестан).

Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом соревнования пройдут без зрителей.

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