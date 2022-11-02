В Ингушетии пройдет турнир по дзюдо на кубок Главы республики
В городе Назрани 26 ноября текущего года пройдет открытый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей 2009-2010 годов рождения на кубок Главы Ингушетии
На татами выйдут более 150 юных дзюдоистов в 10 весовых категориях.
Как сообщила пресс-служба Дворца спорта «Магас», победителей и призеров ждут кубки, медали, грамоты и ценные подарки. Организатор турнира спорткомплекс имени Берда Евлоева при поддержке министерства спорта Ингушетии, генеральный спонсор турнира — строительная компания «Гранул».
Начало состязаний в 10 часов. Вход свободный.