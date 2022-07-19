Турнир

В Ингушетии пройдет турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Алихана Калиматова

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12-13 августа во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в городе Назрани Ингушетии пройдет международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Алихана Калиматова.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 300 сильнейших атлетов из всех регионов России и некоторых зарубежных стран. Соревнования пройдут в 10 весовых категориях, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Заместитель министра спорта Ингушетии, президент региональной федерации спортивной борьбы Руслан Белхороев отметил, что данное мероприятие для многих спортсменов станет дорогой на мировые и европейские первенства.

«Я рад, что такое масштабное и значимое спортивное событие проходит именно в нашей республике, где развитию спорта, в частности борьбы, уделяется особое внимание. В 2018-м, а также 2020 году мы принимали юношеское первенство России по греко-римской борьбе, мероприятия прошли на высоком уровне, мы получили массу положительных откликов», — отметил Белхороев.

По его словам, такие масштабные спортивные события способствуют не только развитию спорта и оттачиванию профессиональных навыков у спортсменов, но и укрепляют дружеские отношения между спортсменами из субъектов Росси и других дружественных стран.

«Ингушские спортсмены сейчас активно готовятся к предстоящему первенству, 15 представителей нашей республики будут защищать на этом турнире честь своего региона», — сказал замминистра спорта Ингушетии.

Напомним, подполковник, сотрудник оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России Калиматов Алихан Макшарипович погиб 17 сентября 2007 года.

Указом Президента России от 4 ноября того же года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны ему присвоено звание Героя России (посмертно).

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