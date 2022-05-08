Соревнования

В Ингушетии пройдут юбилейные XX всероссийские соревнования по дзюдо памяти Магомеда Парчиева

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Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани пройдет всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин, посвященный памяти мастера спорта СССР международного класса, двукратного чемпиона Советского Союза и чемпиона Европы Магомеда Парчиева, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

«Соревнования пройдут с 16 по 17 мая при поддержке Минспорта РИ, федерации дзюдо России и финансовой поддержке спортивного клуба «Чингиз». Участие в состязаниях примут порядка 300 дзюдоистов из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и других субъектов России», — говорится в сообщении.

В ходе турнира будут разыграны семь комплектов медалей, а также денежные вознаграждения.

В рамках официальной части соревнований, организаторы обещают розыгрыш ценных призов среди болельщиков и участников турнира от спортивного клуба «Чингиз».

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