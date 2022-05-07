В Ингушетии реализуется подпрограмма возвращения соотечественников в республику

Уполномоченным органом исполнительной власти по реализации подпрограммы определено министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

Планируется организовать возвращение 150 человек: 10 участников и 40 членов их семей ежегодно. В целях реализации программы предусмотрены пособия на обустройство (подъемные).

Выплата подъемных, пособия на обустройство осуществляется в соответствии с постановлением правительства России от 27 марта 2013 года в размере, равном двукратной величине прожиточного минимума. Для этого в МВД по Ингушетии создана постоянно действующая комиссия по рассмотрению заявлений и прилагаемых к ним документов.

Участник госпрограммы и члены его семьи при переселении на постоянное место жительство в Россию имеют право осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника, получить профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без образования юридического лица и без создания новых рабочих мест, заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством, вести личное подсобное хозяйство.

Программа распространяется на людей, когда-либо проживавших на территории Советского Союза, вне зависимости от их нынешней гражданской принадлежности, а также их потомков, не являющихся представителями титульной нации той страны, на территории которой они проживают сейчас.

Общую координацию действий и контроль за реализацией подпрограммы на территории республики осуществляют министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации (г. Магас, ул. Х-Б. Муталиева, д. 1 (8-8734) 55-45-04; 55-45-03) и УВМ МВД по региону (г. Магас, ул. Назарбаева, д. 1 (8-8734) 55-06-34).