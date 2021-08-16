В Ингушетии рядом с детской больницей построят инфекционное отделение на 60 коек

«Корпус возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и будет вмещать 60 одноместных боксов, а также операционную, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врача и административные помещения», — сказал представитель Кабинета министров республики.

По его информации, проектом предусмотрены два лифта, новейшая система видеонаблюдения за территорией, обеспечение удобного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.

На возведение здания потратят порядка 380 млн руб. Объект переходящий, его строительство будет завершено в 2022 году.