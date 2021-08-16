В Ингушетии рядом с детской больницей построят инфекционное отделение на 60 коек
Региональные власти намерены в будущем году открыть новое инфекционное отделение на 60 койко-мест на территории республиканской детской больницы в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства.
«Корпус возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и будет вмещать 60 одноместных боксов, а также операционную, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врача и административные помещения», — сказал представитель Кабинета министров республики.
По его информации, проектом предусмотрены два лифта, новейшая система видеонаблюдения за территорией, обеспечение удобного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.
На возведение здания потратят порядка 380 млн руб. Объект переходящий, его строительство будет завершено в 2022 году.