Нацпроекты

В Ингушетии рядом с детской больницей построят инфекционное отделение на 60 коек

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Региональные власти намерены в будущем году открыть новое инфекционное отделение на 60 койко-мест на территории республиканской детской больницы в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства.

«Корпус возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и будет вмещать 60 одноместных боксов, а также операционную, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врача и административные помещения», — сказал представитель Кабинета министров республики.

По его информации, проектом предусмотрены два лифта, новейшая система видеонаблюдения за территорией, обеспечение удобного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.

На возведение здания потратят порядка 380 млн руб. Объект переходящий, его строительство будет завершено в 2022 году.

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