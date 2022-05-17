В Ингушетии сохраняется стабильная пожарная обстановка

«В целях стабилизации лесопожарной обстановки и усиления охраны лесов от пожаров в период майских праздников были приняты дополнительные меры, направленные на их предупреждение, включая увеличение патрулирования и федерального государственного пожарного надзора в лесах», — сказал Султыгов.

По его словам, в лесах региона также реконструировано 8 км лесных дорог по охране лесов от пожаров.

«Кроме того, круглосуточно отслеживаются термические точки, то есть подозрения на возникновение пожара», — добавил Султыгов.