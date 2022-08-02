В Ингушетии состоится открытие гончарной мастерской «Малх» для людей с ОВЗ
4 августа в городе Назрани Ингушетии состоится открытие инклюзивной гончарной мастерской «Малх» — «Солнце».
Проект, инициированный Ингушским региональным отделением Всероссийского общества слепых, реализован на средства Фонда президентских грантов.
Занятия по гончарному искусству должны помочь в реабилитации и социальной адаптации и интеграции людей с инвалидностью, развивать моторику рук, а также сделать досуг более полезным и интересным. А если учесть, что в Ингушетии активно возрождаются народные ремесла, то получается, что начинание ИРО ВОС является большой подвижкой в этом направлении, считает руководитель проекта Мадина Костоева.
Отмечается, что в день открытия мастерской будет проведены мастер-классы по гончарному ремеслу и ручной лепке.