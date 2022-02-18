Семинар

В Ингушетии состоится Всероссийский семинар судей по спортивной борьбе

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В Ингушетии с 23 по 27 февраля в рамках первенства СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года состоится Всероссийский семинар судей по спортивной борьбе.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, руководит подготовкой и проведением семинара Федерация спортивной борьбы России, а непосредственное проведение семинара возложено на Федерацию спортивной борьбы Ингушетии.

Руководят семинаром международный арбитр высшей олимпийской категории Алексей Базулин (г. Брянск), международный арбитр высшей олимпийской категории Сергей Коваленко (г. Санкт-Петербург), международный арбитр высшей олимпийской категории Станислав Мошков (г. Москва).

Судьи и тренеры повысят на семинаре свой уровень квалификации, ознакомятся с новыми правилами спортивной борьбы, получат консультации по процедуре присвоения квалификационных категорий и др.

Напомним, практическая часть семинара пройдёт с 25 по 27 февраля во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева, по адресу: г. Назрань, ул. Бакинская, 59.

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