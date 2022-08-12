В Ингушетии состоялось открытие международного турнира по борьбе памяти Героя России Алихана Калиматова

В мероприятии принял участие исполняющий обязанности Председателя Правительства Ингушетии Магомед Евлоев.

Он приветствовал собравшихся от имени Главы региона, отметив, что турнир является знаменательным событием для спортивной сферы республики.

«Сегодняшний турнир посвящен человеку, который при жизни внес большой вклад в обеспечение безопасности страны. Его борьба против терроризма и нарушений конституционного строя стоила ему жизни. Алихан Калиматов обладал качествами, ценными для борца — мужеством, выносливостью и целеустремленностью.

Для кого-то эти соревнования могут стать стартом к олимпийскому золоту, кто-то может ограничиться воспитанием в себе волевого характера и стремления к победе в любой ситуации. В любом случае, спорт дает стержень, который делает мужчину мужчиной.

Добро пожаловать в Ингушетию и пусть сегодняшний турнир определит лучших среди вас!», — сказал Магомед Евлоев.

Международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года собрал более 300 молодых людей со всех уголков страны и зарубежья.