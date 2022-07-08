В Ингушетии состоялся межрегиональный форум в сфере закупок

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В Магасе завершился масштабный форум в сфере государственного заказа. Участники мероприятия разобрались в нововведениях профильного раздела законодательства и обсудили взаимодействие бизнеса и государства в рамках госзаказа, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Площадкой события был избран Центр культуры и досуга ИнгГУ, где собрались ведущие специалисты государственного заказа ФАС России, Федерального казначейства, Министерства просвещения, Торгово-промышленной палаты РФ, а также представители полпреда в СКФО, территориальных органов ФАС России, предприниматели. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто, заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин», — говорится в сообщении.

В приветственной речи, глава регионального кабмина подчеркнул, что от результативности государственных закупок напрямую зависит эффективность использования бюджетных средств, а значит, благосостояние страны в целом.

«Хочу отметить, что в прошлом году государственными заказчиками Ингушетии, действующими в рамках закона о контрактной системе, было заключено более 3 тысяч контрактов. В результате чего экономия бюджетных средств составила рекордные 7,26%, что в денежном эквиваленте приравнивается к 670 миллионам рублей», — сообщил Владимир Сластенин.

Он добавил, что изменения правил закупочной деятельности совпали с серьезными санкциями, а заказчики и поставщики столкнулись со многими рисками и сложностями.

«Необходимо совместными усилиями работать над улучшением конкурентной среды, в частности, при проведении госзакупок, достичь баланс частных интересов бизнеса и публичных интересов государства», — добавили Владимир Сластенин.

Программа форума была разделена на несколько блоков: участники обсудили ключевые цифровые решения Федерального казначейства в связи с новациями в сфере госзакупок, вопросы правоприменительной практики ФАС России, контроля при реализации нацпроектов и прочее. Спикерами выступали и. о. начальника Управления контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России Ольга Горбачева, заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Надежда Лещенко, руководитель Ингушского УФАС России Батыр Точиев.

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