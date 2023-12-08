В Ингушетии создадут 800 новых рабочих мест в 2024 году

«Сейчас мы работаем над 4 инвестиционными проектами на общую сумму свыше 5,8 млрд рублей. Надеемся, что они позволят создать порядка 800 рабочих мест. Кроме того, в 2024 году запустим грандиозный проект, связанный с цифровизацией и высокими технологиями — IT-академия, которая ежегодно будет бесплатно обучать и выпускать 500 специалистов с гарантированным трудоустройством», — отметил руководитель региона.

По его словам, выпускники смогут работать как в существующих и вновь создаваемых предприятиях республики, так и в федеральных компаниях в удаленном формате. В академии можно будет обучаться не только в очном формате, но и в онлайн-режиме.

Среди крупных проектов, реализуемых в регионе, руководитель субъекта назвал строительство второй очереди птицеводческого комплекса «Южный» по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, ООО «Риал», который специализируется на производстве алюминиевых сплавов с годовой мощностью до 10 тыс. тонн, предприятия по производству детских санитарно-гигиенических средств под брендом «Бест-Бренд», а также комбината строительных материалов «Неон».

Махмуд-Али Калиматов также отметил, что республика готовится к таким важным мероприятиям, как выборы Президента России и Главы Ингушетии в 2024 году.