Ценовая политика

В Ингушетии стабилизировались цены на сахар, муку и подсолнечное масло

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В Ингушетии за прошедшую неделю стабилизировались цены на сахар, муку и подсолнечное масло, также на 3% снизилась стоимость куриного мяса, яиц, огурцов и томатов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и цифрового развития региона Бадма Дорджиев на заседании правительства под председательством премьер-министра республики Владимира Сластенина.

Министр отметил, что сохраняется высокий спрос на товары длительного хранения, включая крупы и макароны. При этом, в лидерах ценового роста овощи, чай и гречка. По словам Дорджиева, если рост цен на овощи характерен для данного времени, то стоимость чая и гречки увеличилась в связи с ростом отпускных цен на закупочных базах.

За неделю выросли цены на бытовую химию. Так, на зубную пасту, мыло, стиральный порошок и шампунь повышение стоимости варьируется в пределах 3-5% в оптовом звене и 6-8% — в рознице.

«Вместе с контрольно-надзорными органами мы ежедневно отслеживаем ситуацию на рынке и торговых объектах республики, проводим совместные рейды. Также продолжается работа по заключению соглашений с продовольственными магазинами о наценке на социально значимые товары не выше 10%», — сообщил глава ведомства.

Глава правительства призвал придерживаться графиков проведения ярмарок в муниципалитетах, и продолжать ежедневный контроль за ситуацией с ценообразованием, в том числе провести мониторинг цен стройматериалов.

«Люди не должны испытывать трудностей с закупкой продуктов, тем более в священный месяц. Просьба внимательно относиться к данному вопросу, продолжать практику проведения ярмарок в установленные сроки», — цитирует Сластенина Глава и правительства Ингушетии.

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