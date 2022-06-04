В Ингушетии стартовали главные торжества в честь 30-летия республики
Во всех городах и районах Ингушетии проходят праздничные мероприятия, посвященные юбилею образования республики. Как и анонсировалось ранее основные торжества проходят на обновленном стадионе в Сунже. Как передает корреспондент газеты «Ингушетия» с места событий, движение в городе частично перекрыто. Улица Богатырева закрыта от лицея до перекрёстка с улицей Плиева. Улица Хашагульгова перекрыта от перекрестка с улицей Богатырева до перекрестка с улицей Сейнароева.
Специально для гостей, прибывших на личном транспорте, организована парковочная зона на территории Сунженского авторынка. Отсюда их забирают и довозят до места автобусы, которые каждые пять минут курсируют от авторынка до стадиона. Количество посадочных мест на стадионе после реконструкции увеличено почти в 2 раза. Теперь он рассчитан на 6,5 тыс. зрителей.
Центральное мероприятие всего празднования — грандиозный праздничный концерт с участием звезд северокавказской и ингушской эстрады, известных творческих коллективов стартовал в 19 часов. Программа началась с демонстрации видеоролика о красотах Ингушетии, инвестиционном и экономическом потенциал республики. В роли конферансье выступили народный артист России и Ингушетии Владимир Березин и известная телеведущая Элиза Барахоева.
Музыкальную часть праздничного вечера открыл оркестр народных инструментов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.
Затем на сцену вышла актриса театра и кино, Заслуженная артистка России, народная артистка Ингушетии Тамара Яндиева.
В ходе концерта был показан видеоролик из архивов с бывшими главами республики. В нем отмечалось, что 4 июня 1992 года Верховный совет Российской Федерации подписал закон об образовании Республики, утвердив волю наших народов о восстановлении ингушской государственности в составе России.
Поздравление Президента России Владимира Путина озвучил полпред главы государства в СКФО Юрий Чайка.
Затем было показано обращение председателя Совета Федерации по социальной Валентины Матвиенко.