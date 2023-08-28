В Ингушетии улучшают уличное освещение городского пространства

«На улице Богатырёва на текущий момент уже заменены 30 фонарей, вышедших из строя. Подобные работы в ближайшие дни продолжатся на улицах Хашагульгова, Калиматова, Победы, Аланской, Висаитова, Плиева, Сейнароева, Менделеева и вдоль дороги, ведущей от федеральной трассы «Кавказ» в аэропорт «Магас», — рассказал собеседник издания.

Ранее специалисты мэрии обследовали сети уличного освещения на центральных улицах муниципального образования и определили проблемные участки.

В администрации считают, что эффективное уличное освещение — необходимое условие для создания более высокого качества жизни, профилактики травматизма, аварийности, улучшения социального климата, повышения туристической привлекательности самого молодого в регионе города.