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В Ингушетии успешно реализуется федеральная программа по модернизации первичного звена здравоохранения

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В рамках федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения подошёл к стадии завершения капитальный ремонт детской поликлиники Малгобекской центральной районной больницы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минздраве, в сентябре этот важный для жителей объект после масштабного обновления будет введен в эксплуатацию.

Ремонт двухэтажного здания начался в конце июля текущего года. Самое важное, по мнению врачей, после модернизации будет обеспечено разделение потоков.

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