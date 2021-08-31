В Ингушетии успешно реализуется федеральная программа по модернизации первичного звена здравоохранения
В рамках федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения подошёл к стадии завершения капитальный ремонт детской поликлиники Малгобекской центральной районной больницы.
Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минздраве, в сентябре этот важный для жителей объект после масштабного обновления будет введен в эксплуатацию.
Ремонт двухэтажного здания начался в конце июля текущего года. Самое важное, по мнению врачей, после модернизации будет обеспечено разделение потоков.