В Ингушетии успешно реализуется федеральная программа по модернизации первичного звена здравоохранения

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минздраве, в сентябре этот важный для жителей объект после масштабного обновления будет введен в эксплуатацию.

Ремонт двухэтажного здания начался в конце июля текущего года. Самое важное, по мнению врачей, после модернизации будет обеспечено разделение потоков.