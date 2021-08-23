В Ингушетии устанавливают причину гибели ребенка в детском бассейне

«По предварительным данным, малолетняя, оставшись без присмотра взрослых, упала в бассейн во дворе домовладения по месту её жительства в сельском поселении Троицкое», — сказал собеседник издания.

Как отметили в пресс-службе, причины и обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ведомство контролирует ход процессуальной проверки.