В Ингушетии в очередной раз пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Как сообщили в Минсельхозе региона, в торговых рядах можно будет приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных.

Ярмарки пройдут на площадке у Аланских ворот при въезде в Магас, в сельском поселении Нестеровское напротив ДК, в сельском поселении Зязиков-Юрт на рынке «Беркат».

Отмечается, что ярмарки будут работать с 9 до 13 часов.