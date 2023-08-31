В Ингушетии в очередной раз пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах Ингушетии 2 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
Как сообщили в Минсельхозе региона, в торговых рядах можно будет приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных.
Ярмарки пройдут на площадке у Аланских ворот при въезде в Магас, в сельском поселении Нестеровское напротив ДК, в сельском поселении Зязиков-Юрт на рынке «Беркат».
Отмечается, что ярмарки будут работать с 9 до 13 часов.