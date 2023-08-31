Ярмарка

В Ингушетии в очередной раз пройдут сельскохозяйственные ярмарки

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В Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах Ингушетии 2 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили в Минсельхозе региона, в торговых рядах можно будет приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных.

Ярмарки пройдут на площадке у Аланских ворот при въезде в Магас, в сельском поселении Нестеровское напротив ДК, в сельском поселении Зязиков-Юрт на рынке «Беркат».

Отмечается, что ярмарки будут работать с 9 до 13 часов.

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