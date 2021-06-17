В Ингушетии водитель BMW ответит в суде за наезд на женщину

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. По версии следствия, он 4 декабря 2020 года на своем автомобиле BMW 316i на улице Тангиева в Назрани злостно нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на переходящую в положенном месте дорогу 29-летнюю женщину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП женщина получила травмы, ее пришлось госпитализировать в ближайшее медучреждение.

«На данный момент обвинительное заключение уголовного дела направлено для рассмотрения в суд региона», — добавили в надзорном ведомстве.