ДТП

В Ингушетии водитель BMW ответит в суде за наезд на женщину

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Прокуратура Назрани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя региона, который обвиняется в наезде на женщину, переходившую дорогу, сообщает пресс-службу региональной прокуратуры.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. По версии следствия, он 4 декабря 2020 года на своем автомобиле BMW 316i на улице Тангиева в Назрани злостно нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на переходящую в положенном месте дорогу 29-летнюю женщину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП женщина получила травмы, ее пришлось госпитализировать в ближайшее медучреждение.

«На данный момент обвинительное заключение уголовного дела направлено для рассмотрения в суд региона», — добавили в надзорном ведомстве.

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