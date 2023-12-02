Следком

В Ингушетии возбудил дело после смерти рабочего при обрушении на стройке

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Уголовное дело возбудили по факту смерти рабочего при обрушении межэтажной плиты в строящемся здании в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«Следственным отделом по городу Назрани СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что один человек погиб, другой пострадал при обрушении межэтажной плиты в строящемся здании в Назрани.

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