В Ингушетии возбудил дело после смерти рабочего при обрушении на стройке

«Следственным отделом по городу Назрани СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что один человек погиб, другой пострадал при обрушении межэтажной плиты в строящемся здании в Назрани.