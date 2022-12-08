В Ингушетии возбуждено уголовное дело после хлопка газа в ТЦ Назрани с пострадавшими
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК России — «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, накануне днем произошел хлопок газа в торговом центре по улице Муталиева в городе Назрани. В результате инцидента пострадали четверо местных жителей, которые с различными телесными повреждениями доставлены в лечебные учреждения.
В короткие сроки благодаря оперативной работе следователей и следователей-криминалистов удалось установить причину инцидента. В ходе осмотра места происшествия обследован близлежащий подземный газопровод, где обнаружена утечка газа из трещины в сварочном шве трубы.
В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП.
Ранее председатель СК России Бастрыкин поручал доложить об обстоятельствах происшествия.