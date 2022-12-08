В Ингушетии возбуждено уголовное дело после хлопка газа в ТЦ Назрани с пострадавшими

По данным следствия, накануне днем произошел хлопок газа в торговом центре по улице Муталиева в городе Назрани. В результате инцидента пострадали четверо местных жителей, которые с различными телесными повреждениями доставлены в лечебные учреждения.

В короткие сроки благодаря оперативной работе следователей и следователей-криминалистов удалось установить причину инцидента. В ходе осмотра места происшествия обследован близлежащий подземный газопровод, где обнаружена утечка газа из трещины в сварочном шве трубы.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП.

Ранее председатель СК России Бастрыкин поручал доложить об обстоятельствах происшествия.