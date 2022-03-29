Транспорт

В Ингушетии возобновили автобусный маршрут Назрань — Кисловодск

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В Ингушетии возобновили автобусный маршрут Назрань — Кисловодск, автобус будет ежедневно отправляться с территории нового автовокзала Назрани в 12:20.

Следование пассажирского автобуса на город-курорт возобновлено в связи с многочисленными обращениями жителей республики в ГУП «Ингушавтотранс».

Напомним, данный маршрут был временно приостановлен в связи с запуском электропоезда «Ласточка». За дополнительной информацией можно обращаться по номеру 8 (8732) 22-48-66.

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