Следование пассажирского автобуса на город-курорт возобновлено в связи с многочисленными обращениями жителей республики в ГУП «Ингушавтотранс».

Напомним, данный маршрут был временно приостановлен в связи с запуском электропоезда «Ласточка». За дополнительной информацией можно обращаться по номеру 8 (8732) 22-48-66.