В Ингушетии впервые пройдет республиканский юниорский турнир по бадминтону

В ходе соревнований разыграют два комплекта наград в одиночных разрядах. Организуют турнир Федерация бадминтона Ингушетии при поддержке регионального Минспорта и Дворца спорта «Магас».

«Цель турнира ― популяризация бадминтона, как олимпийского вида спорта, пропаганда ЗОЖ, а также определение спортсменов для проведения отбора в сборные команды Ингушетии по бадминтону», — прокомментировал заместитель министра спорта региона Магомед Машхоев.

По информации пресс-службы Дворца спорта «Магас», участие в соревнованиях примут порядка 40 спортсменов из разных городов и районов республики. Начало соревнований в 10 часов.