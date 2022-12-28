В Ингушетии впервые пройдет республиканский юниорский турнир по бадминтону
Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани 29 декабря стартует республиканский турнир по бадминтону среди юниоров и юниорок до 18 лет, приуроченный к открытию федерации бадминтона в Ингушетии.
В ходе соревнований разыграют два комплекта наград в одиночных разрядах. Организуют турнир Федерация бадминтона Ингушетии при поддержке регионального Минспорта и Дворца спорта «Магас».
«Цель турнира ― популяризация бадминтона, как олимпийского вида спорта, пропаганда ЗОЖ, а также определение спортсменов для проведения отбора в сборные команды Ингушетии по бадминтону», — прокомментировал заместитель министра спорта региона Магомед Машхоев.
По информации пресс-службы Дворца спорта «Магас», участие в соревнованиях примут порядка 40 спортсменов из разных городов и районов республики. Начало соревнований в 10 часов.