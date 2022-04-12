В Ингушетии впервые с марта снизились цены на сахар и детское питание

«Впервые с начала марта на сахар и детское питание в Ингушетии зафиксировано снижение цен. Стабилизировались цены и на некоторые овощи — если за предыдущую неделю ценовая динамика отражала рост в районе 5-8%, то за текущую неделю рост составил 1-2%, картофель также становится дешевле. При этом, гречка, чай и сезонные овощи (или из борщового набора) растут в цене. Рост цен сохраняется на бытовую химию», — сказал Бадма Дорджиев.

В заключение Бадма Дорджиев напомнил о горячей линии, по которой можно сообщать о фактах необоснованного завышения цен на социально значимые товары и услуги.