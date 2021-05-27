В Ингушетии за сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19

Всего умерло 189 человек, выздоровело — 15390 (+29 за сутки).

8 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 1 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 8.

Госпитализировано всего — 74, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 32.

119 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.