Криминал

В Ингушетии задержали семь участников массовой драки из предгорного села

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Правоохранители задержали участников массовой драки в Сунженском районе, в результате которой пострадали двое сотрудников полиции, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла в сельском поселении Троицкое в районе жилых бараков. Участники потасовки проигнорировали требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и нарушение общественного порядка. В ходе драки трое из них напали на полицейских», — сказал источник.

Как отметил собеседник, повалив на землю оперуполномоченного уголовного розыска, они начали наносить ему удары руками и ногами, досталось и сотруднику ПДН, которому назначено амбулаторное лечение. Стражам правопорядка пришлось стрелять в воздух, чтобы разнять дерущихся.

Силовики задержали семь участников и зачинщиков массовой драки, трем из них вменяют ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).

Все они жители одной из улиц предгорного ингушского села Аршты и представители одной фамилии.

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