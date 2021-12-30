В Ингушетии задержан общественный активист Расул Зурабов

«Возможно, задержание активиста связано с работой по выявлению наркоторговцев в составе добровольного молодежного движения. Основанием могло стать заявление задержанного волонтерами мужчины, пожаловавшегося на их неправомерные действия в отношении него», — сказал источник.

Кроме того, он предположил, что недавние обыски в доме бывшего мэра Назрани Алихана Тумгоева также связаны с деятельностью общественного движения против распространения наркотических препаратов, в состав которого входит и сын экс-чиновника. На момент проведения следственных действия его не оказалось дома и задержать его не удалось.

Как сообщала ранее пресс-служба мэрии Назрани, добровольческая группа «Антилирика06назрань» только за три месяца при поддержке местных властей выявила и изъяла более 2 тыс. единиц запрещенных наркотических препаратов.

Движение создано на базе молодежного совета администрации Назрани и действовало при поддержке мэра Алихана Тумгоева.

Отмечалось, что работа в этом направлении проводится при тесном взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции и местными властями.

В середине марта этого года по инициативе экс-зампредседателя комитета молодежи региона Зурабова в столице Ингушетии Магасе открыли первый центр реабилитации и ресоциализации наркозависимых «Наследие».