Авиасообщение

В Ингушетии запустят новые авиарейсы в Нижневартовск, Калугу и Ростов-на-Дону

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Власти Ингушетии в первом полугодии 2023 года намерены запустить из аэропорта «Магас» три новых авиарейса — в Нижневартовск, Калугу и Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В Ингушетии в 2023 год планируется организовать из аэропорта «Магас» имени первого Героя России С.С.Осканова рейсы в Нижневартовск, Калугу и Ростов-на-Дону. По рейсу в Ростов-на-Дону уже имеются договоренности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сформирован реестр новых направлений, которые откроются после возобновления полетов из Платова — международного аэропорта Ростова-на-Дону.

«Жителям республики станут доступными безопасные и удобные рейсы в Ростов-на-Дону, а также в другие субъекты РФ, а билеты на авиарейсы будут дешевле за счёт паритетного субсидирования республикой и Ростовской областью», — добавили в пресс-службе.

Напомним, из аэропорта «Магас» уже осуществляются прямые рейсы в Самару, Санкт-Петербург, Сочи, и Тюмень.

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