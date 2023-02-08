Горячая линия

В Ингушетии заработала горячая линия по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции

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В период с 6 по 17 февраля текущего года управление Роспотребнадзора по Ингушетии запустило горячую линию по вопросам, связанным с качеством и безопасностью парфюмерной продукции.

Специалисты надзорного ведомства проконсультируют жителей региона о действующих в нынешнее время нормативно-правовых актах, устанавливающих обязательные требования в отношении парфюмерно-косметической продукции (косметика детская, декоративная (средства для макияжа лица, глаз, губ, бровей, тела и окрашивания волос и ногтей), косметика для татуажа, парфюмерная продукция и другое).

Также потенциальные покупатели смогут получить ответы на вопросы, связанные с маркировкой парфюмерно-косметических товаров, услышать рекомендации при приобретении таких товаров в магазине (в том числе дистанционно), проинформируют о правилах обмена и возврата в случаях, если потребителем обнаружены те или иные недостатки.

По всем вопросам следует обращаться по телефонам Управления Роспотребнадзора по РИ — 55-02-22, 55-03-21, а также в консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РИ» по телефонам — 22-89-22, 22-71-59.

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