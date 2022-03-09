В Ингушетии завершили строительство долгостроев на 5 млрд рублей
В Ингушетии в 2021 году сократили количество долгостроев на 34 объекта стоимостью свыше 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минстроя региона.
«В регионе с 2000-х годов числятся 183 объекта незавершенного строительства. В 2021 году переданы на баланс 34 объекта завершенного строительства на общую сумму свыше 5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В отношении еще 12 ведется работа по определению балансодержателя и регистрации права собственности, при этом семь из них прошли регистрацию права собственности. Среди них — больницы, школы и другие социальные объекты сельских поселений.
Общая стоимость недостроенных объектов по состоянию на 1 января минувшего года составляла 17 млрд рублей.