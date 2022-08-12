В Ингушетии заявили о полной готовности к проведению спортивного турнира памяти Героя России Алихана Калиматова

«Мы, как и всегда, со всей ответственностью подошли к подготовке к такому масштабному турниру. Спорткомплекс «Магас» в полной готовности для качественного и комфортного выступления спортсменов. Наша главная задача — создание благоприятных условий как для спортсменов, так и для гостей. Желаю всем удачи!» — подчеркнул Руслан Белхороев.

Соревнования стартуют 12 августа в 17 часов. Ожидается, что в намеченных на ближайшие дни состязаниях примут участие порядка 300 сильнейших борцов-классиков обозначенной возрастной категории из всех регионов страны и некоторых зарубежных стран. Атлеты будут соревноваться в 10 весовых категориях.