Ценовая политика

В Ингушетии значительно снизился спрос на продукты длительного хранения

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В Ингушетии значительно снизился спрос на продукты длительного хранения. Рост цен на непродовольственные товары не столь значителен и за прошедшую неделю составил 3-5%.

На заседании в правительстве республики исполняющий обязанности министра промышленности и цифрового развития региона Бадма Дорджиев сообщил, что с целью контроля реального рынка ведомством проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями администраций городов и районов республики, с привлечением специалистов управлений ФАС и управления Роспотребнадзора по Ингушетии.

По его словам, за неполный месяц рост цен свыше 10% был зафиксирован по таким основным продуктам, как мука, гречка, макароны, чай, детская смесь, молоко, мороженая рыба, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки. Ценовой диапазон разбросан в пределах 10,7% и 45,2%. В настоящее время наиболее подвержен изменениям плодоовощной сектор. Рекордсменом по удорожанию среди овощей оказалась капуста, чья цена за пару месяцев поднялась в среднем с 63 рублей за килограмм почти до 100 рублей.

«В лидерах роста остаются овощи «борщевого» набора. Увеличение стоимости в основном носит сезонный характер. Цены, находясь в непосредственной зависимости от сезонных факторов, существенно разнятся в начале года и в конце. По мере замещения ввозимых сельскохозяйственных товаров местной продукцией снизится зависимость от иногородних поставщиков, что стабилизирует стоимость и расширит предлагаемый ассортимент», — пояснил Дорджиев.

Он отметил, что говядина на территории республики в месяц Рамадан продается по фиксированной цене 430 рублей (было 450 руб. — снижение стоимости на 4,4%). По основным продовольственным товарам запасы в розничной сети имеются на срок от 3 до 44 дней.

В ходе проведения мониторинга особое внимание уделяется наличию единообразных и правильно оформленных ценников и ведется разъяснительная беседа с руководителями крупных торговых объектов о недопустимости роста цен на продовольственные товары.

Во всех муниципалитетах работают горячи линии, по приему жалоб о необоснованном завышении цен. Номера телефонов размещены на официальных сайтах администраций.

Дорджиев заметил, что товары со стабильно низкими ценами реализуются, например, в магазинах сети «Светофор». По всем категориям продовольственных товаров и непромышленных товаров для дома представлена продукция отечественных производителей, которой по мере необходимости заменяется недостающая часть товара от производителей, приостановивших свою деятельность на российском рынке.

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