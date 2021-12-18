В Ингушском госуниверситете прошел форум «Северный Кавказ-2030: цифровая трансформация»
В Ингушском госуниверситете в Магасе прошел VI Межрегиональный форум, посвященный цифровой трансформации вузов СКФО. Гостем мероприятия стала вице-премьер республики Марьям Амриева, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.
Она поблагодарила организаторов в лице Консорциума вузов Северного Кавказа и аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО, подчеркнув актуальность события и ее важность для образовательной сферы.
«Это просветительское мероприятие очень кстати стартовало именно в Год науки и технологий, в рамках которого Президентом нашей страны поставлена задача перед научным сообществом, чтобы, как минимум, не было допущено отставание в научном прогрессе, и как максимум — совершен прорыв. И я считаю, что ученые Северного Кавказа в этом смысле вносят достойный вклад», — отметила Амриева.
По ее словам, «мы все потихоньку переходим и привыкаем к цифровому формату работы: переносим данные в электронный вид, трансформируем образовательный процесс в том числе».
Работа форума была поделена на две сессии: форсайт и экспертную. В рамках первой эксперты представили стратегию цифровой трансформации сферы науки и высшего образования, рассказали об основных вызовах и возможностях для региональных вузов в условиях цифровой трансформации экономики.
Вторая часть была посвящена обсуждению стратегий вузов, вопросов кадрового потенциала, цифровых сервисов и инструментов.
Отметим, что Консорциум вузов Северного Кавказа «Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов» образован в марте этого года и объединил 17 вузов, куда вошел и Ингушский государственный университет.