В Ингушском госуниверситете прошел форум «Северный Кавказ-2030: цифровая трансформация»

Она поблагодарила организаторов в лице Консорциума вузов Северного Кавказа и аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО, подчеркнув актуальность события и ее важность для образовательной сферы.

«Это просветительское мероприятие очень кстати стартовало именно в Год науки и технологий, в рамках которого Президентом нашей страны поставлена задача перед научным сообществом, чтобы, как минимум, не было допущено отставание в научном прогрессе, и как максимум — совершен прорыв. И я считаю, что ученые Северного Кавказа в этом смысле вносят достойный вклад», — отметила Амриева.

По ее словам, «мы все потихоньку переходим и привыкаем к цифровому формату работы: переносим данные в электронный вид, трансформируем образовательный процесс в том числе».

Работа форума была поделена на две сессии: форсайт и экспертную. В рамках первой эксперты представили стратегию цифровой трансформации сферы науки и высшего образования, рассказали об основных вызовах и возможностях для региональных вузов в условиях цифровой трансформации экономики.

Вторая часть была посвящена обсуждению стратегий вузов, вопросов кадрового потенциала, цифровых сервисов и инструментов.

Отметим, что Консорциум вузов Северного Кавказа «Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов» образован в марте этого года и объединил 17 вузов, куда вошел и Ингушский государственный университет.