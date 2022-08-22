Проводы

В ингушском правительстве состоялись торжественные проводы Марьям Амриевой

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Еженедельная планерка в республиканском правительстве началась с торжественных проводов на заслуженный отдых вице-премьера Марьям Амриевой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Заслуженный отдых — это особое событие в жизни каждого человека: когда пройден насыщенный событиями отрезок жизненного пути и наступило время подвести итоги своей деятельности», — сказал сотрудник пресс-службы.

В ходе церемонии в адрес Амриевой от Главы Ингушетии и председателя правительства прозвучали тёплые слова. Они отметили её профессионализм, энергичность и активную жизненную позицию. В завершение Амриевой вручили заслуженные награды.

Бывший руководитель фракции «Единая Россия» Марьям Амриева занимала пост заместителя председателя правительства республики с сентября 2019 года до середины августа текущего года. На этой должности её сменила Эсет Бокова, сохранившая пост министра образования и науки.

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