В ингушском правительстве состоялись торжественные проводы Марьям Амриевой

«Заслуженный отдых — это особое событие в жизни каждого человека: когда пройден насыщенный событиями отрезок жизненного пути и наступило время подвести итоги своей деятельности», — сказал сотрудник пресс-службы.

В ходе церемонии в адрес Амриевой от Главы Ингушетии и председателя правительства прозвучали тёплые слова. Они отметили её профессионализм, энергичность и активную жизненную позицию. В завершение Амриевой вручили заслуженные награды.

Бывший руководитель фракции «Единая Россия» Марьям Амриева занимала пост заместителя председателя правительства республики с сентября 2019 года до середины августа текущего года. На этой должности её сменила Эсет Бокова, сохранившая пост министра образования и науки.