В Карабулаке Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва и противодействия наркомании

В мероприятии приняли участие начальник ОМВД России по Карабулаку подполковник юстиции Иса Хамхоев, его заместитель подполковник полиции Геннадий Чернышев, депутаты, участковые.

В ходе встречи сотрудники ОМВД России по городу Карабулаку дали ряд разъяснений касательно осеннего призыва, который в Ингушетии, как и по всей России, начался с 1 ноября.

Иса Хамхоев заверил, что у жителей республики нет никаких поводов для беспокойства относительно того, где будут служить призванные на срочную службу в армии, продолжительность которой остается прежней — 1 год. Служить солдаты будут в военных частях России, но в зону проведения спецоперации срочники не попадут.

«Срочники не будут направляться в зону проведения СВО и на укомплектование воинских частей, которые дислоцируются на вновь присоединённых территориях», — отметил Иса Хамхоев.

Далее, сотрудники правоохранительных органов озвучили рекомендации по формированию стойкой антинаркотической гражданской позиции, рассказали о новых формах вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, привели примеры из практики работы подразделения, а также обратили внимание на возраст наступления ответственности и виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, допустившим нарушения закона.

Участники встречи подчеркнули, что актуальность проблемы наркомании является остро стоящей в республике, основной тенденцией которой является высокий рост числа наркозависимых, прежде всего среди детей и подростков. Распространение наркомании, особенно среди молодого населения республики, приняло за последнее десятилетие угрожающие размеры и приобрело черты социального бедствия.