В Карабулаке Ингушетии проводится противопаводковая расчистка русла реки Сунжа

В рамках реализации намеченного плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод очищаются места наиболее подверженные образованию заторов, подмостовые пространства и прилегающие к ним территории на улицах Промысловая и Заречная общей протяжённостью порядка 600 метров.

Отмечается, что в настоящее время работы с помощью специальной техники активно ведутся в районе центрального городского моста.