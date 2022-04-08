В Карабулаке Ингушетии проводится противопаводковая расчистка русла реки Сунжа
В Карабулаке проводится расчистка русла реки Сунжа от наносов, кряжей, поваленных деревьев, сообщила газе «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.
В рамках реализации намеченного плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод очищаются места наиболее подверженные образованию заторов, подмостовые пространства и прилегающие к ним территории на улицах Промысловая и Заречная общей протяжённостью порядка 600 метров.
Отмечается, что в настоящее время работы с помощью специальной техники активно ведутся в районе центрального городского моста.