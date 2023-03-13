В Карабулаке Ингушетии выбрали нового председателя молодежного совета города

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В Карабулаке в ходе отчётно-выборного мероприятия выбрали нового председателя городского молодёжного совета.

Участники заседания в актовом зале мэрии муниципального образования единогласно проголосовали за кандидатуру Бай-Али Бисаева. Ему 22 года, окончил спортивный факультет Ингушского государственного университета, является вице-президентом региональной федерации самбо, работает тренером по дзюдо и самбо.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Карабулака, изменения затронули всю организацию: от старого состава в нём остались только несколько человек, включая экс-руководителя Ибрагима Угурчиева, который добровольно сложил полномочия и продолжит работу в совете в качестве рядового активиста.

Отмечается, что в первом заседании обновлённого молодёжного совета города приняли участие глава города Магомед-Башир Осканов, председатель молодёжного совета при Главе Ингушетии Урусхан Барханоев, руководители молодёжных советов города Сунжи и Сунженского района Курейш Гайрбеков и Мовлат Шутуров.

Мэр пожелал Бай-Али Бисаеву и новобранцам успешной деятельности на благо жителей Карабулака, отметив, что рассчитывает получить в их лице помощников в решении актуальных задач, стоящих перед городом.

Руководитель муниципального образования подчеркнул, что окажет со своей стороны необходимую поддержку совету, но прежде всего молодёжные активисты сами должны проявлять инициативу, показывать себя активно в общественной работе, в полезных начинаниях.

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