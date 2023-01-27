Муниципалитет

В Магасе будут проводить рейдовые мероприятия по объектам строительства

0

Мэр столицы Усман Аушев встретился с начальником ГОВД города Магаса Ахмедом Нальгиевым для обсуждения вопросов нарушений при проведении строительных работ и загрязнения улиц в ходе перевозки сыпучих грузов, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.

«Строители повреждают подземные коммуникации, что влечет за собой сбои подачи электроэнергии и водоснабжения. Нам необходимо сообща проводить работу для устранения всех нарушений», — сказал Аушев.

Принято решение регулярно проводить совместные рейдовые мероприятия по объектам незавершенного строительства. По их результатам застройщикам будут выдаваться предписания об устранении замечаний.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Миннаце Ингушетии обсудили подготовку к юбилею общенациональной газеты «Сердало»
В Малгобекском районе Ингушетии чествовали студентов
В Ингушетии проводили очередную группу добровольцев в зону СВО
В городе Сунже Ингушетии прошло мероприятие для поклонников творчества Владимира Высоцкого
Представители прокуратуры Ингушетии проверили соблюдение прав обвиняемых в СИЗО
Парламентарии Ингушетии положительно оценили работу администрации Джейрахского района
Ингушский кикбоксер Ахмед Богатырев выйдет на профессиональный поединок в Самаре
Ингушетия в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» освоит 86,5 млн руб.
Соглашения на 4,8 млрд руб. заключат власти Ингушетии на реализацию нацпроектов
В попытке купить квадроцикл у мошенника житель Ингушетии потерял 35 тыс. рублей
Суд в Ингушетии приговорил жителя Дагестана к 3,5 годам колонии за пьяную езду и хранение наркотиков

Главное

Яндекс.Метрика

 