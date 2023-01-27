В Магасе будут проводить рейдовые мероприятия по объектам строительства
Мэр столицы Усман Аушев встретился с начальником ГОВД города Магаса Ахмедом Нальгиевым для обсуждения вопросов нарушений при проведении строительных работ и загрязнения улиц в ходе перевозки сыпучих грузов, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.
«Строители повреждают подземные коммуникации, что влечет за собой сбои подачи электроэнергии и водоснабжения. Нам необходимо сообща проводить работу для устранения всех нарушений», — сказал Аушев.
Принято решение регулярно проводить совместные рейдовые мероприятия по объектам незавершенного строительства. По их результатам застройщикам будут выдаваться предписания об устранении замечаний.