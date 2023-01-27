В Магасе будут проводить рейдовые мероприятия по объектам строительства

«Строители повреждают подземные коммуникации, что влечет за собой сбои подачи электроэнергии и водоснабжения. Нам необходимо сообща проводить работу для устранения всех нарушений», — сказал Аушев.

Принято решение регулярно проводить совместные рейдовые мероприятия по объектам незавершенного строительства. По их результатам застройщикам будут выдаваться предписания об устранении замечаний.