В Магасе к 30-летию Ингушетии открыли аллею Отца

«Аллея Отца — одна из семи общественных территорий, выбранных по итогам рейтингового голосования граждан. Протяженность аллеи 360 метров, на объекте присутствуют тематические скульптурные композиции и исскуственные водоемы», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2014 году в Магасе заложили первую в стране аллею «Матери России».