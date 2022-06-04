В Магасе к 30-летию Ингушетии открыли аллею Отца

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В столице Ингушетии Магасе к 30-летию республики торжественно открыли аллею Отца, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Аллея Отца — одна из семи общественных территорий, выбранных по итогам рейтингового голосования граждан. Протяженность аллеи 360 метров, на объекте присутствуют тематические скульптурные композиции и исскуственные водоемы», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2014 году в Магасе заложили первую в стране аллею «Матери России».

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