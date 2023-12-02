В Магасе обсудили вопросы развития туризма и культурного обмена между Ингушетией и Грузией

В мероприятии приняли участие представители органов власти и туристической индустрии обеих стран, включая делегации Минэкономразвития России. Также была развернута выставка декоративно-прикладного искусства, в ходе которой гости ознакомились с картинами ингушских художников, национальными нарядами, посудой.

Главный федеральный инспектор по республике Виталий Смирной озвучил обращение заместителя полпреда Президента России в СКФО Владимира Надыкто, который отметил, что «комплексное развитие туристической отрасли нашей страны невозможно без международного сотрудничества с ближайшими соседями».

«Я очень рад, что на ингушской земле проходит такое знаковое событие. Уверен, что после него появятся ростки в виде конкретных шагов, которые будут радовать всех нас и приносить пользу», — отметил Виталий Смирнов.

От имени Главы Ингушетии участников заседания приветствовал первый заместитель председателя правительства региона Олег Фурсов. Он рассказал о преимуществах субъекта в развитии туризма. Это — транспортная доступность, наличие достопримечательностей и точек притяжения, активные рекламные кампании, большой и качественный номерной фонд, эффективная работа региональных туроператоров, высокий уровень сервиса.

В частности, отмечалось, что в этом году в Джейрахском районе побывали 69 тыс. туристов, в их числе — 734 иностранца.

Олег Фурсов напомнил, что в 2022 году Роспатент зарегистрировал заявку слогана «Ингушетия — Родина башен». А в ноябре прошлого года Ростуризм зарегистрировал первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает горы и равнину. Планируется, что он начнет функционировать в 2024 году.

Для развития событийного туризма проводится ряд мероприятий, среди которых массовое восхождении на Столовую гору, межрегиональный велопоход «От башни к башне: Таргим — Магас», международный фестиваль бейсджампинга «Легенды гор-2022» и другие.

Олег Фурсов поблагодарил участников совета и представителей туриндустрии за совместную работу и выразил надежду на тесное и плодотворное взаимодействие в дальнейшем.

«Уверен, что наша сегодняшняя встреча в рамках Российско-Грузинского делового совета станет ключевым шагом к развитию культурного диалога и взаимопонимания между нашими народами», — отметил председатель Российско-Грузинского делового совета Юрий Балашов.

Гости из Грузии также отметили, что сотрудничество в сфере туризма и культуры имеет большой потенциал для углубления взаимопонимания и расширения партнерских отношений.

«Это событие открывает новые перспективы для развития туристической индустрии и культурного обмена, а также подчеркивает важность поддержки и укрепления дружественных отношений», — отметила представитель грузинской компании «Тревел гео» Нона Альфовиси.

По итогам встречи стороны договорились о проведении совместных мероприятий, включая молодежный фестиваль и создание совместной археологической экспедиции.

Грузинская делегация побывала в Джейрахском районе республики, где ознакомились с символами ингушской башенной архитектуры — замковыми комплексами Вовнушки и Эгикал, посетила древнейший христианский храм на территории России — Тхаба-Ерды.