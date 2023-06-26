В Магасе подведут итоги конкурса на лучший видеоролик антинаркотического содержания

Как сообщили в мэрии столицы Ингушетии, победители конкурса получат денежное вознаграждение: за первое место — 25 тыс. рублей, за второе место — 15 тысяч, за третье — 10 тыс. рублей, а все участники будут награждены грамотами главы администрации города.

Отмечается, что форум «Ингушетия против наркотиков — 2023» будет посвящен обсуждению вопросов, связанных с проблемой наркомании в республике.