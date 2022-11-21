В Магасе присоединились к профилактической операции «Дети России»

Цель акции — профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Антинаркотическая комиссия города Магаса совместно с подразделением по делам несовершеннолетних и Центром медицинской профилактики проводят в школах лекции, беседы, тематические занятия, обучающие семинары и другие профилактические мероприятия, о вреде потребления наркотиков.

В частности, «Знай правду о наркотиках» — так назывался урок, проведенный во второй средней школе столицы республики.