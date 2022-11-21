В Магасе присоединились к профилактической операции «Дети России»

0

В столице Ингушетии присоединились к Всероссийской оперативно-профилактической операции «Дети России», которая проводится с 14 ноября по 23 ноября.

Цель акции — профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Антинаркотическая комиссия города Магаса совместно с подразделением по делам несовершеннолетних и Центром медицинской профилактики проводят в школах лекции, беседы, тематические занятия, обучающие семинары и другие профилактические мероприятия, о вреде потребления наркотиков.

В частности, «Знай правду о наркотиках» — так назывался урок, проведенный во второй средней школе столицы республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Проект из Ингушетии победил на всероссийском грантовом конкурсе Росмолодёжи
Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе «Территория природы»
Руководитель ГАС Ингушетии представил республику на международной конференции архивистов
Депутаты Джейрахского районного совета Ингушетии приняли участие в акции «Коробка храбрости»
В столице Ингушетии прошли мероприятия ко Всероссийскому дню правовой помощи детям
Глава Ингушетии вручил ключи от 10 новых школьных автобусов и 12 машин скорой помощи 
В Ингушетии намерены создать академию ораторского мастерства «Красноречивый Кавказ»
В МКЖР Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Культура для школьников»
Глава Ингушетии поздравил телевизионщиков со Всемирным днем ТВ
В Магасе наградили победителей первого регионального конкурса «Ингушетия HACKATHON»
Юные пианистки из Ингушетии стали дипломантами первой степени международного конкурса имени Баха

Главное

Яндекс.Метрика

 