В Магасе присоединились к профилактической операции «Дети России»
В столице Ингушетии присоединились к Всероссийской оперативно-профилактической операции «Дети России», которая проводится с 14 ноября по 23 ноября.
Цель акции — профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Антинаркотическая комиссия города Магаса совместно с подразделением по делам несовершеннолетних и Центром медицинской профилактики проводят в школах лекции, беседы, тематические занятия, обучающие семинары и другие профилактические мероприятия, о вреде потребления наркотиков.
В частности, «Знай правду о наркотиках» — так назывался урок, проведенный во второй средней школе столицы республики.